Дещо привезли військовим, - Зеленський відвідав позиції ЗСУ в районі Бахмута та Лисичанська. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський відвідав командні пункти та передові позиції українських військ у районі Бахмута Донецької області та Лисичанська, що на Луганщині.