Бойова міць окупантів знизилася завдяки успішним контратакам ЗСУ в Сєверодонецьку, - американський Інститут вивчення війни

ЗСУ провели успішні контратаки в Сєверодонецьку Луганської області, завдяки чому знизили бойову міць російської армії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані американського Інституту вивчення війни (ISW).

Попри те, що російські сили продовжують скидати техніку і війська в район Сєверодонецька і Лисичанська, українські військові провели успішну контратаку в Сєверодонецьку за останні 48 годин і відтіснили російські війська до східної околиці міста. Крім того, росіян відтіснили і з південних населених пунктів.

Експерти також зазначили, що українські сили, ймовірно, намагаються використовувати триваюче зосередження Росії на Сєверодонецьку для проведення контратак на інших напрямках наступу.

"Контрнаступальний тиск України, найімовірніше, продовжить привертати увагу російських сил до Луганської області і, отже, залишить вразливі місця в оборонних зусиллях Росії в Харківській області і вздовж південної осі", - йдеться в повідомленні.

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