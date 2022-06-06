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США не погодяться на скасування санкцій проти РФ для розблокування експорту з України, - Politico

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США не погодяться на скасування санкцій проти РФ для розблокування експорту з України, - Politico
Влада США не підтримає домовленості щодо розблокування експорту українського зерна, якщо вони передбачатимуть пом'якшення санкцій проти Росії. Економічний тиск триватиме.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна  із посиланням на Politico.

Як відомо ООН намагається домовитися з Росією щодо того, щоб Україна змогла відновити експорт зерна через Чорне море.

Як повідомляє видання, один з американських чиновників заявив, що "США не погодяться на угоду, за якої на Кремль припиниться будь-який економічний тиск".

За відомостями газети, республіканці в Конгресі США також виступили проти пом'якшення санкцій проти Москви. Цієї позиції, зокрема, дотримується сенатор Джим Ріш (від штату Айдахо), який є старшим республіканцем у комітеті у закордонних справах Сенату Конгресу США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін пропонує Україні вивозити зерно, серед іншого, через окуповані Маріуполь і Бердянськ, а найпростішим шляхом вважає Білорусь

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Топ коментарі

  • Ирина Иваненко 7637ff53
    Правильно
  • 5 копійок
    Санкції кацапщині тільки на користь.
  • Александр Глазков
    Пошли это ООН на...уй. Если хотят пусть сами приплывут и зерно вывезут.
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