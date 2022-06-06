На 6 червня призначено один додатковий евакуаційний поїзд, - "Укрзалізниця"
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"Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційного поїзда на понеділок, 6 червня. Компанія призначила на сьогодні один додатковий рейс.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрзалізницю".
Евакуаційний поїзд на 6 червня:
- 16:30 - 234/233 Покровськ - Дніпро - Львів
В "Укрзалізниці" зазначають, що час відправлення та прибуття поїздів можуть змінюватися, тому необхідно перевіряти актуальну інформацію на сайті компанії.