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Сьогодні відбудеться засідання Радбезу ООН щодо ситуації в Україні

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Сьогодні відбудеться засідання Радбезу ООН щодо ситуації в Україні
У понеділок, 6 червня, Рада Безпеки ООН проведе засідання щодо ситуації в Україні. Основна увага буде приділятися сексуальному насильству, пов'язаному з конфліктом, і торгівлі людьми.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Плануються виступи спеціального представника з сексуального насильства в умовах конфлікту Праміли Паттен, представників громадянського суспільства з України та США.

Також очікується участь у роботі Радбезу голови Європейської ради Шарля Мішеля.

До участі в засіданні Ради запрошена Україна, очікується виступ постпреда при ООН Сергія Кислиці.

Засідання розпочнеться о 10:00 за східноамериканським часом (о 17:00 за Києвом).

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Топ коментарі

  • Сергей Дьяченко 049a7168
    Заседай, не заседай - все равно получишь... вето от россии! Пустая трата времени эти их заседания.
  • Олег Шестакович
    О "занепокоєння" буде засідати!
  • Hanry Cikorsky
    Статья которую в РИА опубликовали и поспешно удалили 08:00 26.02.22

    Все обоснование нападения.

    Чтото пошло не так.

    https://web.archive.org/web/20220226051154/https://ria.ru/20220226/rossiya-1775162336.htm

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