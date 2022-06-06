У РФ заявили про обстріл прикордонного селища в Курській області
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У РФ стверджують, що вранці 6 червня було обстріляно селище Тьоткіне Курської області, яке розташовується близько до кордону з Україною.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив губернатор Курської області Російської Федерації Роман Старовойт у Telegram.
"Сьогодні рано-вранці було знову обстріляно селище Тьоткіне у Глушковському районі. Удари завдавалися по мосту і місцевих підприємствах. Інформація про пошкодження та можливих постраждалих уточнюється", - йдеться в повідомленні.