Вранці у Херсоні було чути вибухи

Вранці, 6 червня, жителі тимчасово окупованого Херсона чули вибухи. Характерні звуки було чутно у різних районах міста.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Суспільне Херсон" у Telegram.

"У Херсоні чути вибухи", – йдеться у повідомленні. Жодних подробиць не зазначається.

Водночас місцеві Telegram-канали повідомляють, що вибухи могли доноситися із меж Херсонської та Миколаївської областей. Наразі там тривають артилерійські бої із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

"З боку Миколаєва постріли ствольної артилерії, а з боку Херсона переважно працює РСЗВ", – йдеться в повідомленні.

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