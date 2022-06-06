Для швидкого відновлення України важливо, щоб гуманітарна допомога та відбудова відбувалися паралельно, - президент ЄІБ Гоєр

Важливо, щоб гуманітарна допомога та відбудова України відбувалися паралельно для швидкого відновлення.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив президент Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) Вернер Гоєр в ефірі телемарафону.

За його словами, відновлення України після війни стане глобальним викликом.

"Щойно ми починаємо говорити про відновлення України в мирний час, який, я сподіваюсь, скоро настане, ми знаємо, що це буде глобальним викликом найбільшого масштабу, який я будь-коли бачив. Для цього нам потрібна підтримка всієї міжнародної спільноти. Проте я налаштований дуже оптимістично. Адже коли українцям дадуть шанс на відбудову, вони відбудують ще краще. Тому вкрай важливо, щоб гуманітарна допомога та відбудова відбувалися паралельно для швидкого відновлення", - сказав Гоєр.

Він зазначив, що ЄІБ готовий долучитися до платформи для підтримки плану реконструкції Rebuild Ukraine Facility, над якою працюють Європейська комісія та уряд України. Ця платформа акумулюватиме грантову допомогу та кредитні пропозиції. ЄІБ може надати технічну, фінансову експертизи та фінанси.

Разом із тим голова ЄІБ відзначив необхідність України бути готовою не тільки до відбудови, а й до усунення можливих перешкод, наприклад у питанні дотримання верховенства права в державі.

"Потрібно, для прикладу, дотримання верховенства права. Це ключовий момент для інвесторів, інакше вони не прийдуть. Я впевнений, що умова верховенства права дуже важлива і для самого українського народу", - наголосив Гоєр.

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