Ми не віддамо жодної своєї території – ні Донбасу, ні Криму, - Стефанчук

"Червоними лініями" для України є компроміси щодо суверенітету та територіальної цілісності, а тому Україна не віддасть Росії ні Крим, ні Донбас.

Про це Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив в інтерв’ю німецькій медіагрупі FUNKE, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Для нас є "червоні лінії": ми не віддамо жодної своєї території – ні Донбасу, ні Криму. Вони лише тимчасово окуповані. Крім того, ми не підемо на компроміс щодо суверенітету та незалежності. Україна буде боротися до перемоги", - сказав Стефанчук у відповідь на запитання, якими є передумови для того, щоб Україна погодилася на режим припинення вогню.

Стефанчук зазначив, що кожна війна закінчується капітуляцією або мирним договором, і Україна хоче домовлятися, однак російські воєнні злочини в Україні все більше зменшують таку ймовірну угоду.

"Але після воєнних злочинів росіян у Бучі чи Ірпені простір для домовленості звужується. Донбас і Крим – наша територія. Ми зробимо все можливе, щоб їх повернути", - заявив голова ВР.

Він також наголосив на очікуванні Україною швидкого рішення з боку Німеччини щодо передачі нової та сучасної зброї. Передусім Стефанчук закликав надати Україні важке озброєння: самохідні гаубиці, реактивні системи залпового вогню, зенітні системи та протикорабельні ракети.

Також читайте: Із Путіним можна обговорювати лише закінчення війни та виплату репарацій Україні, - Стефанчук

За його словами, якщо Україна програє війну, то російські війська дуже скоро будуть уже в країнах ЄС.

"Жителі Європи відчувають, що мир у світі не дуже стабільний. А президент Росії Володимир Путін зробив лише перший крок. Якщо Україна програє війну, російські війська протягом місяця будуть у Польщі, Литві, Естонії та Латвії", - сказав він.