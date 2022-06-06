Ми не віддамо жодної своєї території – ні Донбасу, ні Криму, - Стефанчук
Про це Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив в інтерв’ю німецькій медіагрупі FUNKE, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Для нас є "червоні лінії": ми не віддамо жодної своєї території – ні Донбасу, ні Криму. Вони лише тимчасово окуповані. Крім того, ми не підемо на компроміс щодо суверенітету та незалежності. Україна буде боротися до перемоги", - сказав Стефанчук у відповідь на запитання, якими є передумови для того, щоб Україна погодилася на режим припинення вогню.
Стефанчук зазначив, що кожна війна закінчується капітуляцією або мирним договором, і Україна хоче домовлятися, однак російські воєнні злочини в Україні все більше зменшують таку ймовірну угоду.
"Але після воєнних злочинів росіян у Бучі чи Ірпені простір для домовленості звужується. Донбас і Крим – наша територія. Ми зробимо все можливе, щоб їх повернути", - заявив голова ВР.
Він також наголосив на очікуванні Україною швидкого рішення з боку Німеччини щодо передачі нової та сучасної зброї. Передусім Стефанчук закликав надати Україні важке озброєння: самохідні гаубиці, реактивні системи залпового вогню, зенітні системи та протикорабельні ракети.
За його словами, якщо Україна програє війну, то російські війська дуже скоро будуть уже в країнах ЄС.
"Жителі Європи відчувають, що мир у світі не дуже стабільний. А президент Росії Володимир Путін зробив лише перший крок. Якщо Україна програє війну, російські війська протягом місяця будуть у Польщі, Литві, Естонії та Латвії", - сказав він.