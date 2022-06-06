Туреччина очікує на рішення щодо експорту українського зерна "найближчими днями", - речник президента Калин
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це речник президента Туреччини Ібрагім Калин розповів Anаdolu під час візиту в Мадрид.
За словами речника Ердогана, тривають консультації Туреччини щодо координації відправлення та прибуття кораблів, які перевозитимуть вантаж, а також координації механізму, який буде створено між Туреччиною, Україною, Росією та ООН.
"Можу сказати, що поки що в цілому позитивна атмосфера", – окреслив перемовини Калин і додав, що "є певні законні очікування безпеки" щодо того, що російські кораблі не заходитимуть у розблоковані порти.
Українська сторона вважає, що створення такого механізму та поставка власної зернової продукції на міжнародний ринок буде в інтересах країни. При цьому російська сторона, каже Калин, "не дивиться на це негативно".
"Міжнародна спільнота вже рухається в цьому напрямку. Найближчими днями очікуємо деяких конкретних рішень з цього питання. Наші зусилля в цьому напрямку тривають", – каже він.
Він додав, що очікується зустріч влади та експертів з логістики, транспорту та сільського господарства, щоб обговорити це питання найближчим часом.
"Навіть якщо ми домовимося про основні питання, то, напевно, знадобиться ще 3-5 тижнів, щоб почати операцію. Бо час працює проти нас, коли ми розглядаємо розмінування, підготовку такого коридору, виїзд кораблів. Тому кажемо всім нашим колегам і співрозмовникам, що чим швидше ми почнемо, тим краще", - заявив він.