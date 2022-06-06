Масі Найєма прооперували, його стан тяжкий, він у медикаментозному сні, на апараті штучного дихання, - брат

Лікарі у лікарні ім. Мечникова у Дніпрі прооперували пораненого на Донбасі адвоката та воїна Масі Найєма.

Про це повідомив у телеграм-каналі його брат Мустафа Найєм, інформує Цензор.НЕТ.

"Брат живий, його прооперували. У нього тяжке осколкове поранення голови, множинні переломи кісток та внутрішньочерепна гематома. Зараз його стан все ще тяжкий, він у медикаментозному сні, на апараті штучного дихання. Лікарі кажуть, що наступні кілька діб будуть вирішальними у відновленні", - зазначає Найєм.

Він також подякував лікарям та всім, хто допомагає та продовжує підтримувати.

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