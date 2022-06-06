Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 31 250 осіб, 211 літаків, 176 гелікоптерів, 1386 танків та 3400 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 6 червня втрати особового складу противника становлять приблизно 31 250 осіб.