Новини • Війна

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 31 250 осіб, 211 літаків, 176 гелікоптерів, 1386 танків та 3400 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

8 54518
Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 6 червня втрати особового складу противника становлять приблизно 31 250 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.06 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 31250 (+100) осіб ліквідовано,

танків - 1386 (+5) од,

бойових броньованих машин - 3400 (+8) од,

артилерійських систем - 690 (+4) од,

РСЗВ - 207 (+0) од,

засоби ППО - 96 (+1) од,

літаків - 211 (+1) од,

гелікоптерів - 176 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 551 (+3),

крилаті ракети  - 125 (+3),

кораблі /катери - 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2395 (+35) од,

спеціальна техніка  - 53 (+0).

Читайте також: ЗСУ ліквідували генерал-майора армії РФ Кутузова, - InformNapalm. ФОТО

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 31 250 осіб, 211 літаків, 176 гелікоптерів, 1386 танків та 3400 броньованих машин 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Слов’янському напрямку. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Олександр Дніпро
  • Владислав Васильченко
    орки (англ. оrcs) - злобный, варварский народ, подчинявшийся *****...
  • Валентина Саюн
    Дохликів орків навіть уже не рахуючи. А ось по коштам,то руські дійсно вляпались,довго їм прийдеться золото в Африці мить...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини