Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 31 250 осіб, 211 літаків, 176 гелікоптерів, 1386 танків та 3400 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
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Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 6 червня втрати особового складу противника становлять приблизно 31 250 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.06 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 31250 (+100) осіб ліквідовано,
танків - 1386 (+5) од,
бойових броньованих машин - 3400 (+8) од,
артилерійських систем - 690 (+4) од,
РСЗВ - 207 (+0) од,
засоби ППО - 96 (+1) од,
літаків - 211 (+1) од,
гелікоптерів - 176 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 551 (+3),
крилаті ракети - 125 (+3),
кораблі /катери - 13 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2395 (+35) од,
спеціальна техніка - 53 (+0).
"Найбільших втрат противник зазнав на Слов’янському напрямку. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.