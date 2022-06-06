Після втрати крейсера "Москва" Росія перемістила на Зміїний численні засоби ППО, - розвідка Великої Британії

Активність Росії на захопленому українському острові Зміїний сприяє блокаді українського узбережжя та перешкоджає відновленню морської торгівлі, у тому числі експорту українського зерна.

Про це свідчать дані британської розвідки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

Як зазначається, після втрати крейсера "Москва" у квітні, російські війська, ймовірно, перемістили численні засоби протиповітряної оборони на острів Зміїний у західній частині Чорного моря, включаючи системи SA-15 і SA-22.

"Цілком імовірно, що ця зброя призначена для забезпечення протиповітряної оборони російських військово-морських кораблів, які діють навколо острова Зміїний", - вказують аналітики.

Паралельно на Донбасі продовжуються запеклі бої в Сєверодонецьку, а російські війська продовжують просуватися на Слов’янськ у рамках спроби оточення українських сил.

"Вранці 5 червня російські крилаті ракети повітряного базування Х-101 вразили залізничну інфраструктуру Києва, ймовірно, намагаючись зірвати постачання західної військової техніки до передових українських підрозділів", - додали у відомстві.

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