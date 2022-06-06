У Запорізькій області окупанти зазіхнули на майно Коломойського та Ахметова
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Загарбники мріють привласнити розташоване в Запорізькій області майно українських олігархів Ігоря Коломойського та Рііната Ахметова, бо вони "фінансують українських націоналістів".
Про це заявив представик окупаційної влади Запорізької області - член так званої "головної ради військово-цивільної адміністрації" Володимир Рогов, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на росЗМІ.
За його словами, майно Коломойського та Ахметова має бути "націоналізовано".
Рогов заявив, що "нерозумно виконувати обов’язки перед власниками підприємств, що фінансують українських націоналістів".