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У Запорізькій області окупанти зазіхнули на майно Коломойського та Ахметова

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У Запорізькій області окупанти зазіхнули на майно Коломойського та Ахметова
Загарбники мріють привласнити розташоване в Запорізькій області майно українських олігархів Ігоря Коломойського та Рііната Ахметова, бо вони "фінансують українських націоналістів".

Про це заявив представик окупаційної влади Запорізької області - член так званої "головної ради військово-цивільної адміністрації" Володимир Рогов, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на росЗМІ.

За його словами, майно Коломойського та Ахметова має бути "націоналізовано".

Рогов заявив, що "нерозумно виконувати обов’язки перед власниками підприємств, що фінансують українських націоналістів".

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Топ коментарі

  • Olga Mansika
    Що правда,то правда.Але Гудок зараз хоч якось допомагає людям,а "нищий" Беня вже навіть кіоск не пропонує пофарбувати,не чути його зовсім
  • Алла Новосад 5b57f84f
    І Бєня також.
  • Sergey Yegorov
    Ахметов пожинает плоды своих делишек.
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