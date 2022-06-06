Новини • Допомога Україні, Війна

Велика Британія передасть Україні ракетні системи М270 MLRS, - Воллес

12 67545
Велика Британія передасть Україні ракетні системи М270 MLRS, - Воллес
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що країна передасть Україні реактивні системи залпового вогню M270, незважаючи на погрози з боку Путіна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

За словами міністра, реактивна система залпового вогню M270 допоможе Україні захиститися від Росії.

Уряд країни не підтвердив, скільки зброї буде відправлено, але, за інформацією видання, мова йде про три установки.

Читайте: В Міноборони Британії підтвердили, що передадуть Україні ракетні системи MLRS M270, - CNN

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Amber
    Щира подяка британцям за допомогу і розумінн того, з яким ворогом ми маємо справу !💪💪💪❤️❤️❤️
  • Victor Frey
    Першу установку треба в Одеську обл і стерти кацапів в пил на о.Зміїний.
  • Valter Valter
    Спасибо Борис Джонсон. В честь тебя мы переименуем Ватостополь и даже военную базу предоставим.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини