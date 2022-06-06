Німеччина не дає Україні танки, бо боїться, що вони опиняться в РФ
Про це пише з посиланням на близькі до німецького уряду джерела видання Spiegel, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
За словами джерел, Берлін занепокоєний, що Україна "може стати самовпевненою", якщо здобуде кілька великих перемог на полі бою й "на ейфорії" увірветься на територію країни-агресора.
Ще одна причина - "певна недовіра в Берліні до президента України Володимира Зеленського."
При цьому, як стверджують джерела, Німеччина не готується навіть до гіпотетичної можливості постачання танків. Вони повідомляють, що з питання "танкового ембарго" між США, Великобританією і Францією також неофіційно існує "повна згода".
За інформацією газети Bild, Німеччина не робить все можливе для допомоги Україні, щоб не спровокувати початок Третьої світової. На думку міністра максимальна допомога Німеччини Україні означала б її вступ у цю війну проти РФ і загрожувала б ескалацією - аж до Третьої світової.