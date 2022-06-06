Через ворожі обстріли пошкоджений газопровід, який забезпечує газом майже 1,8 тис. домоволодінь на Харківщині, - ОВА

Внаслідок ворожих обстрілів у Чугуївському районі на Харківщині пошкоджено газопровід середнього тиску, який забезпечує газом майже 1,8 тис. домоволодінь.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Харківської ОВА.

"Просимо усіх мешканців району, у яких ввечері 5 червня було припинено газопостачання, самостійно перекрити крани перед газовими приладами. Фахівці АТ "Харківгаз" зроблять усе можливе для найшвидшого відновлення газопостачання. Ремонтні роботи проводитимуться з урахуванням перебігу бойових дій", - йдеться у повідомленні.

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