Через ворожі обстріли пошкоджений газопровід, який забезпечує газом майже 1,8 тис. домоволодінь на Харківщині, - ОВА
8023
Внаслідок ворожих обстрілів у Чугуївському районі на Харківщині пошкоджено газопровід середнього тиску, який забезпечує газом майже 1,8 тис. домоволодінь.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Харківської ОВА.
"Просимо усіх мешканців району, у яких ввечері 5 червня було припинено газопостачання, самостійно перекрити крани перед газовими приладами. Фахівці АТ "Харківгаз" зроблять усе можливе для найшвидшого відновлення газопостачання. Ремонтні роботи проводитимуться з урахуванням перебігу бойових дій", - йдеться у повідомленні.