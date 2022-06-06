За минулу добу внаслідок обстрілів на Миколаївщині поранено 29 осіб, - облрада
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Російські війська вчора, 5 червня, продовжували обстрілювати Миколаївську область. За добу поранень зазнали 29 місцевих жителів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на голову облради Ганну Замазєєву в Telegram.
"Обстріли зафіксовані у Баштанському та Миколаївському районах – Широківській, Березнегуватській та Галіцинівській громадах. Гатили і по місту Миколаєву. Пошкоджені житлові будинки та господарчі будівлі", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що загалом, за минулу добу на Миколаївщині поранень зазнали 29 людей. Дітей серед постраждалих немає.
Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу.
"Загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях перебувають 286 громадян, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 41 постраждалий отримав допомогу амбулаторно", - повідомила голова облради.