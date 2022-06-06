Понад 1,5 млрд грн зібрали через платформу UNITED24 на відбудову країни, - Зеленський
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Завдяки платформі UNITED24 за 4 тижні вдалося зібрати понад 1,5 млрд грн на відбудову України.
Про це президент Володимир Зеленський повідомив у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.
"Дякую національній збірній України з футболу, учасникам благодійного телемарафону Save Ukraine – #StopWar, благодійного аукціону у Вашингтоні та усім тим, хто долучається до ініціативи. Кожен внесок має значення для перемоги України", - написав він.
Президент закликав приєднуватися до UNITED24. І нагадав, що донейт можна в один клік зробити на сайті u24.gov.ua.