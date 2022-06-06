"Ми говоримо про гаубиці та ракетні системи радянського зразка": посол України у Болгарії Москаленко подав офіційний запит на постачання зброї
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Посол України в Болгарії Віталій Москаленко направив до болгарського МЗС офіційну ноту з проханням про постачання зброї.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це він сказав в ефірі телеканалу bTV.
"Нам потрібна зброя, ми говоримо про гаубиці та ракетні системи радянського зразка", - сказав Москаленко.
Посол додав, що надіслав запит у п'ятницю, але відповіді поки що не отримав.
"Неможливо отримати відповідь за такий короткий термін, але я надішлю аналогічні звернення до інших відповідних інституцій, наприклад, до Міноборони", - додав він.
Москаленко також підтвердив, що у Болгарії буде відремонтовано 80 українських танків.