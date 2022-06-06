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"Ми говоримо про гаубиці та ракетні системи радянського зразка": посол України у Болгарії Москаленко подав офіційний запит на постачання зброї

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"Ми говоримо про гаубиці та ракетні системи радянського зразка": посол України у Болгарії Москаленко подав офіційний запит на постачання зброї
Посол України в Болгарії Віталій Москаленко направив до болгарського МЗС офіційну ноту з проханням про постачання зброї.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це він сказав в ефірі телеканалу bTV.

"Нам потрібна зброя, ми говоримо про гаубиці та ракетні системи радянського зразка", - сказав Москаленко.

Посол додав, що надіслав запит у п'ятницю, але відповіді поки що не отримав.

"Неможливо отримати відповідь за такий короткий термін, але я надішлю аналогічні звернення до інших відповідних інституцій, наприклад, до Міноборони", - додав він.

Москаленко також підтвердив, що у Болгарії буде відремонтовано 80 українських танків.

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Топ коментарі

  • Aleksei Pravdin
    Когда читаешь что болгары отремонтируют 80 танков грустно. Посол который кичиться что отправил ноту в пятницу какого года. Многие недовольные посольством в болгарии. Кто сталкивался знает. Может им проще делать свою работу чем ее имитировать
  • Pablo 1a34ca00
    какие же они все медлительные.....4й месяц войны...
  • Hanka Panyanka
    у нас же нет к ним снарядов..., это не моя фантазия, так писали на каких-то ресурсах..., за 8 лет войны у нас не нашлось ни денег ни желания построить свой завод для производства снарядов...
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