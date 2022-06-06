Від початку вторгнення РФ загинули 32 журналісти, - Ткаченко

Російські окупанти від початку повномасштабного вторгнення вбили 32 українських журналісти.

Про це у Telegram повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

"4-й місяць повномасштабної війни - і ми втратили 32 журналісти… За 8 років війни ми втратили ще більше. Вічна пам’ять нашим борцям передової інформаційного фронту", - зазначив він.

"Всі журналісти сьогодні, які працюють 24/7 - ви герої. Ми ведемо гібридну війну, першу таку масштабну в історії світу, і ваша роль сьогодні неоціненна. Як і ваша відповідальність, ваша відданість справі, завзятість та сміливість.



Журналісти різних медіагруп, які зараз працюють на об'єднаному фронті єдиного марафону новин, поміж іншого, показали свою здатність домовлятись, співпрацювати і таким чином ставити понад усе єдину головну мету - нашу перемогу", - додав очільник МКІП.

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