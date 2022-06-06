У Маріуполі люди стоять по 6 годин, щоб отримати "гуманітарку" від окупантів, їжу отримує лише кожен п’ятий, - Андрющенко. ФОТО

Люди змушені чекати на їжу на пекучому сонці, без доступу до питної води. За 200 метрів розташований морг, звідки відчувається сморід.

Про це пише у телеграмі радник мера міста Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Щоденна черга за гуманітаркою (фактично за їжею) в колишньому ТЦ Метро сягає від 1,5 до 2 тисяч людей. В день видають до 400 наборів. На спекі під сонцем люди стоять в черзі по 6 часів даремно. Питної води немає, взяти її на території "гуманітарного штабу" немає де. Тіні для укриття немає. Кожен час останніми днями до 10 людей вивозять до лікарні через обморок. Сморід від моргу, влаштованого за 200 метрів посилюється щодня", - написав він.

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Андрющенко опублікував фото продуктового набору, який можна отримати, відстоявши таку чергу. І зазначив, що іншого способу отримати їжу немає.

"Гумдопомога росіі - знущання та приниження. Як і все, що вони роблять в місті", - додав він.