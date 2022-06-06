Рашисти планують "святкувати" день Росії на окупованій Херсонщині
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На тимчасово окупованій Херсонщині рашисти планують "святкувати" день Росії.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Медузу", про це заявив голова окупаційної "адміністрації" Херсона Володимир Сальдо.
"Найголовніше, що ми його (день Росії. - Ред.) зустрічатимемо і відзначатимемо вже разом з усією Росією, а не окремо десь там. Це важливо. Звичайно ж, будуть розроблені такі заходи, щоб жителі побачили та відчули, якою величезною родиною, до якої ми повертаємось, ми стали", - сказав окупант.