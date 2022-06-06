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Рашисти планують "святкувати" день Росії на окупованій Херсонщині

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Рашисти планують "святкувати" день Росії на окупованій Херсонщині
На тимчасово окупованій Херсонщині рашисти планують "святкувати" день Росії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Медузу", про це заявив голова окупаційної "адміністрації" Херсона Володимир Сальдо.

"Найголовніше, що ми його (день Росії. - Ред.) зустрічатимемо і відзначатимемо вже разом з усією Росією, а не окремо десь там. Це важливо. Звичайно ж, будуть розроблені такі заходи, щоб жителі побачили та відчули, якою величезною родиною, до якої ми повертаємось, ми стали", - сказав окупант.

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Топ коментарі

  • vadik kut
    ХЄР їм ане Херсон !💯
  • xander 9cf28439
    Цинізму та нахабності цих виродків немає межі.
  • Gordon Shamwej
    А ты был на дне росии?
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