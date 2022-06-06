Понад 30 людей евакуювали з Бахмута, - 103-я окрема бригада Сил ТрО
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Через масовані обстріли Бахмута командування 103-ї окремої бригади Сил ТрО ЗСУ запропонувало разом з місцевою владою евакуювати частину населення.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку бригади.
"Ми отримали завдання евакуювати сам транспорт підприємства (ДП "Артемсіль". - Ред.), яке зараз не працює. Однак, щоб він не йшов пустим, ми вирішили евакуювати найцінніше, що є на війні – людей" - зазначив полковник Валерій Курко, командир 103-ї окремої бригади Сил ТрО ЗСУ.
Загалом було евакуйовано більше 30 цивільних мешканців, які вже прибули до Дніпропетровської області.