Понад 1,5 млрд грн виділив Метінвест на допомогу ЗСУ та цивільним

Група Метінвест Ахметова та Новинського від початку російського вторгнення спрямувала понад 1,5 млрд грн на допомогу українській армії, мирним мешканцям і співробітникам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу компанії.

Завдяки створеному проєкту "Рятуємо життя" з Європи до українських розподільчих центрів вже доставлено понад 3 тисячі тонн товарів першої потреби для майже 57 тис. дітей, жінок та людей похилого віку. Ще 20 тисяч наборів надано сім’ям мобілізованих співробітників та багатодітним родинам.

Водночас міські лікарні вже отримали препарати, інструменти та обладнання загальною вартістю понад 60 млн грн. Також металурги компанії продовжують безоплатно передавати кисень для лікування хворих на COVID-19. Зокрема, комбінат "Запоріжсталь" (cпільне підприємство Групи) та "Каметсталь" за останні три місяці відвантажили лікарням понад 220 тонн кисню.

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Група "Метінвест", зокрема, передає понад 100 тисяч бронежилетів для українських захисників. Силовикам та правоохоронцям передають каски, тепловізори, дрони та прилади нічного бачення. Для надання першої медичної допомоги пораненим бійцям Метінвест передав армії 25 тисяч кровоспинних турнікетів і аптечок.

Підприємства "Метінвесту" продовжують працювати там, де це безпечно для людей. Працюють "Каметсталь", "Запоріжсталь", "Метінвест Покровськвугілля", а також криворізькі підприємства Метінвесту - Північний, Центральний та Інгулецький ГЗК.

Для співробітників компанії, котрі евакуювалися з гарячих точок України, зокрема з Маріуполя та Авдіївки, Метінвест розробив програму адаптації. "Метінвест" підготував понад 6 тисяч місць тимчасового прихистку в соціальних об’єктах компанії.

Крім того, наприкінці квітня Група Метінвест запустила програму "Домівка для своїх". Компанія запропонувала співробітникам із міст присутності Метінвесту надати своє житло для тимчасового проживання колегам-переселенцям.

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