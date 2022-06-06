Лавров не зміг полетіти до Сербії, бо сусідні країни не пропустили його літак
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Європейську правду".
Лавров мав відвідати Сербію 6-7 червня. Під час перебування у Белграді він збирався зустрітися із президентом Вучичем, міністром закордонних справ Ніколою Селаковичем, спікером парламенту Івіцей Дачичем, а також із патріархом Сербської православної церкви Порфірієм.
Але Чорногорія, Північна Македонія та Болгарія не надали дозвіл на політ літака із російським міністром. Адже після вторгнення Росії в Україну російським літакам заборонили використовувати повітряний простір ЄС. "Вирішити ситуацію" не вдалося навіть особисто президенту Сербії Александару Вучичу. Тож візит довелося скасувати.
Тепер російські політики обурюються тим, що Лаврову не дали полетіти до Сербії.
"Йдеться про натівський демарш, і без США його не могло б бути. Прямим втручанням у двосторонні справи двох суверенних європейських країн, які не входять до альянсу – Росії та Сербії – НАТО намагається захопити і підпорядкувати собі частину Європи, що залишилася. Далі - глобалізація альянсу на решту світу, де Китай - стратегічна мета номер два за Росією", - написав у соцмережах віцеспікер Ради Федерації Костянтин Косачов.
Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що "країни-учасниці ЄС та НАТО закрили повітряний простір, закрили черговий канал зв'язку".
"Ваші помилки полягають у тому, що ви занадто егоїстичні, вважаєте, що ви в центрі світу, що, крім вас, немає інших народів. У вас немає морального права вчити когось чогось", — сказала вона.
Глава Роскосмосу Дмітрій Рогозін пішов далі і погрожує європейським країнам міжконтинентальною балістичною ракетою "Сармат".
"От чим гарний "Сармат"? Він у боягузливих болгар, злопам'ятних румун і чорногорців, які здали нашу спільну історію, згоди на проліт не питатимуть. Так само, як і в інших шведів", - написав він у твіттері.