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Глава МЗС Британії Трасс висловила підтримку Джонсону, згадавши про його позицію щодо України

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Глава МЗС Британії Трасс висловила підтримку Джонсону, згадавши про його позицію щодо України
Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс висловила підтримку Борису Джонсону, чию відставку парламент розгляне у понеділок, пославшись на його позицію, зокрема, щодо війни в Україні.

Про це Трасс написала у своєму Twitter-акаунті, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Прем'єр-міністр має мою 100-відсоткову підтримку у сьогоднішньому голосуванні, і я закликаю колег підтримати його. Він... підтримав Україну перед обличчям російської агресії. Він вибачився за допущені помилки", - заявила Трасс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Джонсона хочуть відправити у відставку, за це нині голосуватиме парламент Британії

Топ коментарі

  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Вся Україна за Джонсона!!!
  • Олександр Закора
    Ви там не дуркуйте і Джонсонюка мені не ображайте. Ваш ковід в Україні за одну ніч закінчився, теж мені тяжкий гріх відкопали...
  • xander 9cf28439
    Джонсон не влаштовує різних лівацьких покидьків та кремлівських упирів. Бажаю йому перемоги та нових успіхів на посту прем'єр-міністра.
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