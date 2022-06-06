Глава МЗС Британії Трасс висловила підтримку Джонсону, згадавши про його позицію щодо України
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Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс висловила підтримку Борису Джонсону, чию відставку парламент розгляне у понеділок, пославшись на його позицію, зокрема, щодо війни в Україні.
Про це Трасс написала у своєму Twitter-акаунті, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Прем'єр-міністр має мою 100-відсоткову підтримку у сьогоднішньому голосуванні, і я закликаю колег підтримати його. Він... підтримав Україну перед обличчям російської агресії. Він вибачився за допущені помилки", - заявила Трасс.