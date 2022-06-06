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Обіцянкам Путіна не атакувати Одесу вірити не можна, його слова порожні, - Кулеба

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Обіцянкам Путіна не атакувати Одесу вірити не можна, його слова порожні, - Кулеба
Україна не вірить словам Путіна не використовувати торгові шляхи для нападу на Одесу.

Про це у Twitter повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Путін каже, що не буде використовувати торгові шляхи для нападу на Одесу. Це той самий Путін, який сказав канцлеру Німеччини Шольцу та президенту Франції Макрону, що не нападатиме на Україну - за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення в нашу країну.

Ми не можемо вірити Путіну, його слова порожні", - йдеться в повідомлення.

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Топ коментарі

  • Yakov Nemo
    120% что попытаются напасть ,
  • Mykola Trofimenko
    Будь-яким обіцянкам москалей вірити не можна.
  • Анатолий К 65c6a92d
    Якщо пуйло сказало, що не буде атакувати Одесу - точно буде!
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