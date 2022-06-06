Обіцянкам Путіна не атакувати Одесу вірити не можна, його слова порожні, - Кулеба
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Україна не вірить словам Путіна не використовувати торгові шляхи для нападу на Одесу.
Про це у Twitter повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Путін каже, що не буде використовувати торгові шляхи для нападу на Одесу. Це той самий Путін, який сказав канцлеру Німеччини Шольцу та президенту Франції Макрону, що не нападатиме на Україну - за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення в нашу країну.
Ми не можемо вірити Путіну, його слова порожні", - йдеться в повідомлення.