Зеленський обговорив із Джонсоном новий оборонний пакет, роботу над гарантіями безпеки та шляхи розблокування портів
1 8185
Президент України провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.
Про це Зеленський повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.
"Провів розмову з Борисом Джонсоном. Поінформував про ситуацію на фронті. Одержав підтвердження нового посиленого пакету оборонної підтримки. Порушили питання активізації роботи над гарантіями безпеки. Спільно з Британією шукаємо шляхи уникнення продовольчої кризи й розблокування портів", - написав глава держави.