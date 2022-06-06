Латвія заборонила російські канали до закінчення війни і повернення Криму Україні

Національна рада з електронних ЗМІ Латвії ухвалила рішення про заборону трансляції останніх 80 телеканалів із Росії, які ще можна було дивитися на території балтійської країни.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Delfi.

Рішення набирає чинності 9 червня і діятиме, доки Росія не припинить війну і не віддасть Україні окупований Крим.

Трансляцію всіх російських каналів заборонили, спираючись на нову законодавчу норму. Вона передбачає, що у Латвії не можуть працювати програми, зареєстровані в країні, яка загрожує незалежності та територіальній цілісності іншої країни.

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Перше рішення про блокування російських каналів, зокрема розважальних, латвійська Національна рада з електронних ЗМІ ухвалила на початку березня. Компанія Global Media, що займається ретрансляцією цих телеканалів у Латвії, подала до суду. І той вирішив тимчасово повернути до латвійського ефіру ряд російських розважальних каналів. Суд пояснив своє рішення тим, що незрозуміло, як як розважальні канали загрожують державній безпеці Латвії.

Нацрада оскаржила це рішення у суді вищої інстанції. 26 травня Сейм в остаточному читанні ухвалив поправки до Закону про електронні ЗМІ, які наділяють Національну раду з електронних ЗМІ правом обмежувати іноземні програми, якщо їх роблять у країнах, що загрожують суверенітету інших країн.

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