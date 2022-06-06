Російська влада закуповує сотні могил у різних регіонах РФ, - РосЗМІ
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Можем объяснить".
"Російська влада у багатьох регіонах скуповує сотні могил для громадян, чиї похорони не можуть сплатити сім'ї. Закупівель такого масштабу в минулі роки не було", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на порталі "Госзакупок" у травні з'явилося багато лотів на організацію поховань у різних містах. Як правило, могили закуповують для людей без родичів або незахищених соціальних груп (чиї сім'ї не можуть організувати похорон), при цьому кількість могил аномальна.
Наприклад, у Хабаровському краї замовили вирити одразу 700 могил. Аналогічний контракт був п'ять років тому - але лише на 120 могил, при цьому дорожчий за нинішній. Тобто нинішні поховання організують нашвидкуруч.
У Красноярську купують майже 100 могил - загалом уперше в історії замовника, який раніше робив закупівлі у сфері ЖКГ.
У Копейському районі Челябінської області замовили поховання одразу 37 померлих. У Карелії – 39.
А в Мурманську не зазначено кількості нових поховань: у документації сказано, що вони плануються "чергами".
"Як ми розповідали, сотні тіл загиблих на українській війні ще чекають на повернення на батьківщину і зберігаються в рефрижераторах на залізничних коліях - такі потяги охрестили "поїздами мертвих". РФ не поспішає забирати своїх загиблих бійців та відмовляється повідомляти про втрати. У Києві стверджують, що їхня кількість перевищила 30 000", - зазначено в повідомленні.