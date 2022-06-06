Рашисти завдали ракетного удару по Лозовій: Зруйновано школи, дитсадки та гуртожитки

Російські окупанти обстріляли Лозову на Харківщині, внаслідок чого зруйновано п'ять навчальних закладів, частина багатоповерхівок та гуртожитки.

Про це повідомив голова Лозівської громади Сергій Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Вночі Лозівську громаду обстріляли ракетами. Пошкоджені об’єкти критичної інфраструктури. Також освітня галузь - пошкоджено дві школи, три дитячих садка. Також значна частина багатоповерхових будинків і гуртожитки, де проживають не тільки мешканці Лозівської громади, а і переселенці. Слава Богу, обійшлося без людських втрат", - зазначив він.

За словами Зеленського, наземної загрози для Лозівщини наразі немає, однак залишається небезпека ракетних ударів.

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