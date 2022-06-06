Окупанти обстріляли житлові будинки у Миколаєві, є загиблий і поранені

У Миколаєві під час ранкових обстрілів житлових будинків 6 червня загинула людина, є постраждалі.

Про це у Телеграмі повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва, передає Цензор.НЕТ.

"З самого ранку окупанти знову хаотично обстрілювали Миколаїв. Гатили по житлових будинках у різних районах міста, де немає жодних військових об’єктів. За попередньою інформацією, є постраждалі цивільні та загиблий", - йдеться в повідомленні.

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