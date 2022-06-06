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Протикорабельні ракетні системи малої дальності поставить Україні Швеція

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Протикорабельні ракетні системи малої дальності поставить Україні Швеція
Шведський уряд ухвалив рішення щодо постачання українській армії протикорабельних ракетних систем малої дальності RBS-17.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Міністр оборони та міністр фінансів Швеції зазначили, що цей тип озброєння був "спеціальним запитом українського уряду".

"Уряд Швеції запропонував передати Україні додаткове оборонне озброєння, зокрема ракетну систему Robot 17 (RBS-17. - Ред.)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що країна також передасть Україні автоматичні гвинтівки AG 90 та боєприпаси до них, а також 5000 легких протитанкових пускових установок.

За інформацією видання Militaryleak, RBS 17 (Robotsystem 17) - це шведський варіант ракети класу "повітря-земля" AGM-114C Hellfire. Вона була адаптована для протикорабельної ролі і може запускатися з кораблів ВМС або наземного вогневого посту.

Також читайте: Іспанія готова поставити в Україну танки Leopard і зенітно-ракетні комплекси - El Pais

Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Шведам-черговий респект.Серливим лицемірним мерзенним німцям-читати обов'язково...
  • Маск13
    Ух шведи розгорнулись !!! Супер ! Дякуємо !!
  • Mykola Trofimenko
    Швеції респект!
    Лапатнікам на Зміїному привіт
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