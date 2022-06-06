Кораблі Чорноморського флоту РФ відкинули від берега на більш ніж сотню кілометрів, але з них ще можуть стріляти по Україні, - ВМС

Інтенсивність ударів ракетами "Калібр" знизилася, але протиник б’є по наземних об’єктах протикорабельними ракетами.

Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"У результаті наших активних дій по ураженню морських сил противника, корабельне угруповання чорноморського флоту рф було відкинуто від українських берегів на відстань більше сотні кілометрів", - йдеться у повідомленні.

Противник змінив тактику: розгорнув берегові ракетні комплекси "Бал" та "Бастіон" в окупованому Криму та Херсонській області, а також перекидає додаткові сили на острів Зміїний.

"Залишається загроза нанесення ракетних ударів з морського напрямку. З початку вторгнення ворожі кораблі та підводні човни здійснили пуски більше 300-от крилатих ракет по українській території. Наразі інтенсивність ударів крилатими ракетами "Калібр" знизилась, в той же час противник почав бити по наземних об’єктах протикорабельними ракетами, основне призначення яких ураження бойових кораблів та суден", - зазначили у ВМС.

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На думку оборонців України, це свідчить, що ворог використав значний обсяг сучасної ракетної зброї. І тепер змушений застосовувати застарілі типи ракет, яких у нього багато.

Угруповання з близько 30 ворожих кораблів та підводних човнів продовжує блокувати цивільне судноплавство. Зараз в акваторіх Чорного моря перебувають до 12 великих десантни кораблів РФ, більше третини з яких - на ремонті. Також угруповання противника нараховує до 15 десантних катерів різного типу.

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"Ми позбавили чорноморський флот рф повного контролю над північно-західною частиною Чорного моря, яка перетворилась на "сіру зону". Разом з тим, противник перейняв нашу тактику, та намагається повернути контроль на північно-західною частиною Чорного моря за рахунок берегових ракетних комплексів та крилатих ракет повітряного базування", - зазначили у ВМС.

Також зберігається ризик висадки тактичного десанту та диверсійно-розвідувальних груп на одеське узбережжя.