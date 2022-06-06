В АРМА передано активи російського підприємства на 150 млн грн, - Офіс генпрокурора

Столичними правоохоронцями заарештовано та передано в АРМА активи російського підприємства на 150 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Як зазначається, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури у ході розслідування кримінального провадження арештовано 26 одиниць транспортної техніки на загальну суму понад 30 млн грн, земельну ділянку площею 5 га орієнтовною вартістю 6 млн грн та комплекс будівель загальною площею 6 тисяч кв м вартістю понад 120 млн грн, що належать підприємству, директором та засновниками якого є бізнесмени РФ.

"Загальна вартість заарештованих активів становить понад 150 млн грн. Наразі правоохоронними органами організовано процес фактичної передачі цих активів в управління АРМА", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що на території України здійснює свою діяльність підприємство, яке спеціалізується на продажі сільгосптехніки та додаткового обладнання. Його директором та кінцевим бенефіціарним власником є підприємці країни-агресора.

"Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими СУ ГУ Нацполіції у м. Києві за фактом фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України", - резюмують у СБУ.

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