Українець служив до 2019 року в армії РФ. Тепер він може сісти на строк від 12 до 15 років, - прокуратура

Чоловік з України жив в Росії. З 2016 до 2019 року він за контрактом служив в армії РФ. Тепер йому висунули звинувачення у державній зраді та відправили до СІЗО.

Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

"Уродженець Чернівецької області, проживаючи на території російської федерації, добровільно вступив на військову службу за контрактом та з жовтня 2016 по жовтень 2019 року служив на посаді розвідника взводу управління артилерійської батареї 20-ї окремої мотострілецької бригади південного військового округу збройних сил рф", - йдеться у повідомленні.

Тепер 30-річному чоловіку повідомили про підозру в переході на бік ворога під час збройного конфлікту (ч. 1 ст. 111 Кримінального Кодексу). Покарання за цією статтею - позбавлення волі на термін від 12 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

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Зараз підозрюваного уотримують у СІЗО.