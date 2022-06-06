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В РФ не виключають можливості введення військ ОДКБ на територію України

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В РФ не виключають можливості введення військ ОДКБ на територію України
Голова комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Картаполов не виключив можливість введення військ Організації Договору про колективну безпеку на окуповані Росією території України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Не можна виключати, що будуть потрібні миротворці з країн ОДКБ та на звільнених територіях України, "Донецької та Луганської народних республік", - сказав він.

"Ми навряд чи погодимося з тим, що якісь країни НАТО спробують під виглядом миротворців туди залізти", - додав Картаполов.

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Топ коментарі

  • Мобильный крематорий
    Да, да. Армяне и белорусы прям наперебой бегут.
    Убогая хрюсия уже не знает как извернуться, чтобы вымолить передышку. На эти высеры не стоит обращать внимания. Только планомерное уничтожение кацапов. Без передышек, без сожалений, без политоты.
  • Vasyl A_Vinn
    Кацапа звідусіль жени!
    Хай здохне в ямі при дорозі!
    Ти подаєш йому води,
    а він вже сере на порозі!
  • Артем 42df2539
    Все, вже тремтимо від страху
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