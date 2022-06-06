Шостий пакет санкцій став потужним тригером для відмови від російської нафти вже зараз, - посол України в ЄС Ченцов
Про це заявив посол України в ЄС Всеволод Ченцов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми оцінюємо цей крок (запровадження шостого пакета санкцій проти РФ. - Ред.) як дуже потужний. Попри те що перехід до нових умов триватиме шість-вісім місяців, тобто для нафтопродуктів вісім, для сирої нафти шість, ефект від цього рішення спостерігатиметься вже найближчим часом, тому що низка держав-членів і приватних компаній, не чекаючи ухвалення цих санкцій, уже почали перелаштування на нові джерела постачання", - сказав Ченцов.
За його словами, Німеччина, наприклад, вже почала отримувати з інших джерел приблизно дві третини нафти замість російської.
"Тобто, цей пакет мав велике значення як по суті, так і політично, оскільки став потужним тригером для відмови від російської нафти вже зараз", - наголосив дипломат.
Він також зауважив, що російська металургійна промисловість уже має суттєві проблеми на рівні виробництва у зв’язку з тим, що РФ уже не надаються "хмарні" послуги, а вітчизняного аналогічного продукту, який забезпечив би нормальну роботу підприємств, вони не мають.