В Україні створили спеціальний табір для російських військовополонених

Україна утримує всіх російських військовополонених у повній відповідності до Женевської конвенції, до того ж створила табір для них в одній із західних областей. Там утримуються ті військовополонені, щодо яких немає близьких очікувань стосовно обміну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН із посиланням на міністра юстиції Дениса Малюську.

"Ми працюємо у повній відповідності до Женевської конвенції. Ми створили спеціальний табір для військовополонених на заході України, де утримуються ті військовополонені, щодо яких немає близьких очікувань по обміну. Що стосується військовополонених, яких щойно захопили або тих, які плануються для обміну, вони розкидані по установах Міністерства юстиції практично по всій території України. Утримуються на належному рівні у тому сенсі, що нічого зайвого ми їм не даємо, але відповідно до стандартів, установлених міжнародними договорами, ми їх забезпечуємо. Це рівень трішки ліпший, ніж утримання ув'язненого або засудженого. Трішки краще харчування, трішки кращі засоби гігієни, повний доступ Червоного Хреста", - сказав він в ефірі інформаційного телемарафону.

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За його словами, головна мета для України – утримувати російських військовополонених таким чином, щоб не було жодних обвинувачень щодо катувань чи воєнних злочинів.

Також він додав, що росіяни утримують українських військовополонених у різних умовах – це може бути нейтральне ставлення у слідчих ізоляторах, але є й випадки катувань і неналежного ставлення.

Щомісяця на утримання одного військовополоненого потрібно щонайменше 3 тисячі гривень.