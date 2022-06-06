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Реактивні системи М270 передадуть Україні безкоштовно, - Джонсон

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Реактивні системи М270 передадуть Україні безкоштовно, - Джонсон
Велика Британія подарує Україні Реактивні системи залпового вогню М270.

Про це прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повідомив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми не можемо стояти осторонь, поки російська далекобійна артилерія стирає з лиця землі міста та вбиває ні в чому не винних мирних жителів", - написав він.

Джонсон зауважив, що пускові установки та керовані снаряди до них Велика Британія "подарує Збройним Силам України, щоб вони могли ефективно відбивати наступ Росії".

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Топ коментарі

  • Dorian Gray 483d17b8
    І саме по цій причині його намагаються зняти з поста. А оці всі "ой він святкував день народження під чай ковіду"... А хто не святкував день народження під час ковіду?
  • Nick Avatar
  • Алекс Мышкевич
    Боже, бережи королеву та Бориса!

    Сьогодні на нього буде сильний наїзд.
    Будемо тримати кулаки за одного із найкращих друзів України!
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