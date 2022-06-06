Терміни перевірки бойової готовності ЗС Білорусі продовжили до 11 червня, - Мотузяник
Про це повідомив речник Міноборони України Олександр Мотузяник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Українська розвідка нам також повідомляє про продовження термінів перевірки бойової готовності Збройних сил цієї країни до 11 червня. Раніше планувалося до 4-го. В рамках підготовки до зборів із військовозобов'язаними територіальної оборони Білорусі з 22 червня по 16 липня військові комісаріати Гомельської області уточнюють військові дані резервістів", - сказав він.
Речник Міноборони додав, що на ділянці українсько-російського кордону у Брянській та Курській областях для запобігання перекиданню українських військ на інші загрозливі напрямки противник також утримує підрозділи.
"Зокрема, в районі населеного пункту Тьоткіно, Курська область, знаходяться військовослужбовці зі складу 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ. У районі міжнародного автомобільного пункту пропуску Нові Юрковичі, Брянська область, Росія, продовжується інженерно-фортифікаційне обладнання позицій", - зазначив він.