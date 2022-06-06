Європейські компанії майже вдвічі збільшили поставки російської нафти з кінця лютого, - The Independent
Про це пише видання The Independent, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
Воно посилається на новий аналіз даних про судноплавство від компанії Refinitiv, проведений антикорупційною групою Global Witness. Цей аналіз показує, наскільки трійка головних європейських судноплавних країн – Греція, Кіпр і Мальта – шпарко збільшували обсяги транспортування російської нафти по всьому світу, скориставшись великими стрибками тарифів на танкерні вантажі.
Аналітики зазначають, що нафтове ембарго має бути насамперед ембарго. Тоді ж як на ділі останній пакет санкцій ЄС дозволяє російській нафті продовжувати надходити в Європу трубопроводами через Угорщину, а компанії з Греції, Мальти та Кіпру мають змогу й надалі постачати російську нафту країнам, які не входять до ЄС.
Щоб закрити цю прогалину, ЄС має твердо виступати проти лобіювання з боку всіх держав-членів, які мають корисливі інтереси в торгівлі російською нафтою, і поставити заборону на судноплавство в основі санкційної політики єдиної Європи.