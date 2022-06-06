Командир батальйону "Свобода" Кузик про ситуацію в Сєверодонецьку: Тривають запеклі бої, ми їх знищуємо, а вони нові резерви кидають. ВIДЕО

Командир батальйону "Свобода", капітан Національної гвардії України Петро Кузик розповів про перебіг боїв у Сєверодонецьку Луганської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

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"Ворог має певну перевагу в ствольній артилерії, кількості танків, можливо, і в кількості людей, й активно використовує цю перевагу. Постійно атакують обстрілюють знищують будинки, наші укріплення. Нам доводиться постійно маневрувати", - розповів Кузик.

За його словами, ситуація вкрай складна в Сєверодонецьку, йдуть запеклі вуличні бої.

"Були спроби контратакувати десь вдало, десь не дуже. З їхнього боку теж постійно тиснуть. Деякі підрозділи змушені були на квартал відійти, деякі підрозділи втримали позиції, зокрема і наш. Але це все в дуже важких умовах, дуже страшно, але нагадує "Контрстрайк". Стратегічно з нашого боку ми чекаємо на підсилення, особливо закрити проблему в артилерії. З їхнього боку якісь незрозумілі штурми, як ми називаємо, "м’яса" піхоти. Постійно ми їх знищуємо, вони нові і нові резерви кидають вже. За нашими даними, підтягнули ще резерви", - додав командир батальйону "Свобода".

Водночас, за словами капітана, динаміка бою дуже велика, ситуація змінюється на день по декілька разів.

"Буквально б’ємось за кожен будинок, за кожну вулицю. Інколи в якийсь день ми можемо на квартал просунутись, в якийсь день нас можуть відкинути на квартал. Так постійно триває і так буде тривати. Якщо наша сторона зацікавлена його утримати, то, окрім розраховувати на стійкість піхоти, треба ще сюди достатньо сил і засобів - танки, артилерія", - підсумував він.

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