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Візовий режим для громадян РФ - непогана ідея, яку треба довести до результату, - Зеленський

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Візовий режим для громадян РФ - непогана ідея, яку треба довести до результату, - Зеленський
Запровадження візового режиму щодо громадян Російської Федерації для поїздок до України - це непогана ідея, яку треба довести до результату.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі із журналістами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Я вважаю, що те, про що ви говорите (введення візового режиму для російських громадян. - Ред.) - це непогана ідея. І я вважаю, що у мене достатньо можливостей, щоб довести це до позитивного для українців результату", - зазначив він.

Також читайте: Зеленський підтримав петицію про візовий режим для росіян

Топ коментарі

  • A San
    Тобто на 4 місяці війни всі країни ЄС закрили візи для громадян росії , з США висилають і закривають візи , а для головокомандувача це непогана ідея.
  • Семен Шкаралупа
    Не минуло й восьми років...
  • Mr. Andrii M
    Чому про бульбашів забули?

    Чи від них інші ракети по Україні летіли, чи інші мокші через чорнобильську зону відчуження заходили?

    Коли буде петиція? Дуже багато бажаючих підтримати її.
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