Понад 2,5 тисячі українських бійців із "Азовсталі" перебувають у російському полоні, - Зеленський

У російському полоні перебувають понад 2,5 тисячі українських бійців з "Азовсталі". Їхнім визволенням займається ГУР Міноборони.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами Зеленського, російській стороні невигідно застосовувати тортури проти наших захисників з "Азовсталі", оскільки вони стали "публічними полоненими".

Також президент зауважив, що не сприймає серйозно заяви від російської влади й представників "ДНР" щодо подальшої долі наших бійців, оскільки таким чином вони намагаються піаритись на цьому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СІЗО переповнене, потребують покращення їжа та вода, доступ до військовополонених мають тільки росіяни, - дружина командира "Азову" Прокопенка