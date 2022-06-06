Понад 2,5 тисячі українських бійців із "Азовсталі" перебувають у російському полоні, - Зеленський
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У російському полоні перебувають понад 2,5 тисячі українських бійців з "Азовсталі". Їхнім визволенням займається ГУР Міноборони.
Про це розповів президент України Володимир Зеленський журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За словами Зеленського, російській стороні невигідно застосовувати тортури проти наших захисників з "Азовсталі", оскільки вони стали "публічними полоненими".
Також президент зауважив, що не сприймає серйозно заяви від російської влади й представників "ДНР" щодо подальшої долі наших бійців, оскільки таким чином вони намагаються піаритись на цьому.