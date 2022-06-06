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Понад 2,5 тисячі українських бійців із "Азовсталі" перебувають у російському полоні, - Зеленський

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Понад 2,5 тисячі українських бійців із "Азовсталі" перебувають у російському полоні, - Зеленський
У російському полоні перебувають понад 2,5 тисячі українських бійців з "Азовсталі". Їхнім визволенням займається ГУР Міноборони.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами Зеленського, російській стороні невигідно застосовувати тортури проти наших захисників з "Азовсталі", оскільки вони стали "публічними полоненими".

Також президент зауважив, що не сприймає серйозно заяви від російської влади й представників "ДНР" щодо подальшої долі наших бійців, оскільки таким чином вони намагаються піаритись на цьому.

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Топ коментарі

  • Right Right 2d264255
  • Аллоизий
    Зеля, запиши это себе в резюме - я сдал 2,5 тысячи украинских содат в плен. Может пригодится когда-нибудь.
  • andi Mir
    "Евакуація" в полон пройшла по плану?
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