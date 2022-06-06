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Тривають мінометні обстріли Сумщини. Після 14-ї години росіяни наче сказилися, - Живицький

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Тривають мінометні обстріли Сумщини. Після 14-ї години росіяни наче сказилися, - Живицький
Війська РФ продовжують обстріли Сумщини зі своєї території.

Про це повідомив у фейсбуці глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ

За його словами, 6 червня після 9 ранку з території Росії ворог відкрив вогонь із мінометів, зафіксовано близько 4 ударів по Великописарівській громаді.

"Після 14 години росіяни наче сказилися: зі своєї сторони відкрили вогонь із мінометів по території Шалигінської громади. Близько 30 прильотів. Продовжився мінометний вогонь по території Великописарівської громади, 10 прильотів. А перед тим ворожий БПЛА скинув саморобний вибуховий пристрій", - інформує Живицький.

"Є і гарні новини з ворожої сторони: росіяни продовжують бити самі по своїх територіях. Обстріляли н.п. Тьоткіно, постраждали, за їхніми словами, будинки, залізниця, завод", - резюмує очільник регіону.

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Топ коментарі

  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    У відповідь не стріляйте!!!
    А то путін нападьот!
  • Вася Шевченко f77d76ba
    і все таки... як би так почати відповідати на їхні прильоти... мо швидше заспокояться???
    бо це вже просто навіть якось не зрозуміло, що нас стримує...
  • Юрий Власенко 8b8aeb88
    Та вони вже давно сказилися.
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