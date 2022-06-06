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У держдумі РФ погрожують ударами по офіційних установах України в разі постачання РСЗВ

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У держдумі РФ погрожують ударами по офіційних установах України в разі постачання РСЗВ
Голова комітету держдуми РФ з оборони Андрій Картаполов заявив, що у разі постачання Україні реактивних систем залпового вогню далекої дії Росія може завдати ударів по об'єктах транспортної інфраструктури та держустановах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграм-каналі РБК.

"У межах України передусім", - сказав Картаполов. За його словами, таких об'єктів багато.

"Адже транспортна інфраструктура за великим рахунком досі функціонує, хоч і з деякими труднощами, аеропорт у Києві приймає цивільні рейси, функціонує Рада, багато інших держустанов, міністерство оборони України", - додав Картаполов.

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Голова думського комітету Андрій Картаполов став депутатом восени 2021 року. До того він три роки був заступником міністра оборони РФ, керівником головного військово-політичного управління ЗС Росії. У 2015 році Картаполов отримав звання генерал-полковника.

Топ коментарі

  • botoks
    а Харьковская ода или Николаевская - это не вы бомбили или это не официальные установи ?
  • Дмитрий Иванов 933bda32
    Значит Белгород, Курск, Брянск
  • Серая Лиса
    Людоед отгрызает у жертвы руку и ногу. И кричит - а если будешь сопротивляться - то еще и нос откушу.
    Кацапы - не люди!
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