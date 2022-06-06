У держдумі РФ погрожують ударами по офіційних установах України в разі постачання РСЗВ
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Голова комітету держдуми РФ з оборони Андрій Картаполов заявив, що у разі постачання Україні реактивних систем залпового вогню далекої дії Росія може завдати ударів по об'єктах транспортної інфраструктури та держустановах.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграм-каналі РБК.
"У межах України передусім", - сказав Картаполов. За його словами, таких об'єктів багато.
"Адже транспортна інфраструктура за великим рахунком досі функціонує, хоч і з деякими труднощами, аеропорт у Києві приймає цивільні рейси, функціонує Рада, багато інших держустанов, міністерство оборони України", - додав Картаполов.
Голова думського комітету Андрій Картаполов став депутатом восени 2021 року. До того він три роки був заступником міністра оборони РФ, керівником головного військово-політичного управління ЗС Росії. У 2015 році Картаполов отримав звання генерал-полковника.