У держдумі РФ погрожують ударами по офіційних установах України в разі постачання РСЗВ

Голова комітету держдуми РФ з оборони Андрій Картаполов заявив, що у разі постачання Україні реактивних систем залпового вогню далекої дії Росія може завдати ударів по об'єктах транспортної інфраструктури та держустановах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграм-каналі РБК.

"У межах України передусім", - сказав Картаполов. За його словами, таких об'єктів багато.

"Адже транспортна інфраструктура за великим рахунком досі функціонує, хоч і з деякими труднощами, аеропорт у Києві приймає цивільні рейси, функціонує Рада, багато інших держустанов, міністерство оборони України", - додав Картаполов.

Дивіться також: Депутат Держдуми РФ Морозов запропонував викрасти міністра оборони країни НАТО (оновлено). ВIДЕО

Голова думського комітету Андрій Картаполов став депутатом восени 2021 року. До того він три роки був заступником міністра оборони РФ, керівником головного військово-політичного управління ЗС Росії. У 2015 році Картаполов отримав звання генерал-полковника.