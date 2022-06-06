Зарплати за час війни впали до 50%, - Нацбанк

З початку повномасштабного вторгнення РФ зарплати у приватному секторі впали на 25% - 50%.

Про це повідомили у Національному банку, інформує Цензор.НЕТ.

"Більшість підприємств не в змозі виплачувати зарплату на довоєнному рівні. За різними опитуваннями, падіння зарплат у приватному секторі в середньому становило від 25% до 50% порівняно з довоєнним часом", - розповіли в НБУ.

За опитуванням НБУ, найбільше таких у добувній промисловості і будівництві. Поступово зростає частка підприємств, які знизили оплату праці на 10–50%, зокрема в енергетиці, секторі послуг, транспорті та торгівлі. Серед тих, хто не змінив або навіть підвищив зарплати, переважають сільськогосподарські підприємства.

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За оцінками експертів, зарплати у травні були на 10-60% нижчі за довоєнні (залежно від виду діяльності). Водночас у травні порівняно з квітнем зросли зарплати для водіїв, медиків та фармацевтів, переробній промисловості та с/г.

Дещо краща ситуація в бюджетному секторі – персонал частково відправляли в простій з виплатою 2/3 зарплат.

Доходи домогосподарств при цьому підтримуються соціальними виплатами, підвищенням пенсій та зростанням грошових виплат військовим.

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