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Туреччина може стати посередником у деблокаді портів, але задля безпеки Україна має отримати протикорабельні системи, - Зеленський

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Туреччина може стати посередником у деблокаді портів, але задля безпеки Україна має отримати протикорабельні системи, - Зеленський
Туреччина шукає формат безпекових гарантій для розблокування українських портів та може стати посередником у цьому процесі.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Ми готові до вивезення зерна і ми ламаємо риторику Росії, що це ми не хочемо вивозити і провокуємо продовольчу кризу. Ми готові, але нам потрібен безпековий коридор", - сказав Зеленський.

У відповідь на запитання, які гарантії прийнятні для України, щоб розмінувати порти, президент сказав: "Зброя, яку ми зможемо розташувати в регіоні. Ми працюємо над цим і отримаємо протикорабельні системи. Це не погрози. Це будуть найкращі гарантії".

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Він також наголосив, що взяти участь у деблокаді українських портів зможуть країни, яким Україна довіряє, та які готові ризикувати.

Нагадаємо, попередній план, запропонований РФ та Туреччиною, дозволить розмінувати акваторію поблизу Одеси та має гарантувати безпечний вихід кораблів із Чорного моря під егідою ООН. Туреччина має на меті створити центр у Стамбулі для моніторингу та координації вантажів.

Туреччина заявила, що "найближчими днями" очікує на рішення щодо питання експорту зерна з України морським шляхом, але навіть після домовленості знадобиться приблизно 5 тижнів, щоб почати операцію.

Водночас Україна не вірить словам Путіна не використовувати торгові шляхи для нападу на Одесу.

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Напомню, что если бы не этот манкурт и предатель, то на начало 2022 года мы бы имели минимум 6 полноценных дивизионов "Нептут". А это "всего лишь" более 430 ракет на службе Украины. И вопросы Одессы, Бердянска , Мариуполя или блокирования судоходства вообще бы не стояли.
  • 18c49ed2
    Ага, и именно поэтому, ЧМО, ты зарубил на три года ракетную программу?
  • Михаил Сомов e93c7ea8
    Турция пытается способствовать вывозу украинского зерна из Одессы, но одновременно пропускает через свои территориальные воды сворованное у Украины зерно на кацапских посудинах. При этом обвиняет Финляндию и Швецию в покровительстве террористов.
    21 век на дворе!)
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